المالكي والأعرجي يؤكدان على قتال الجماعات “الإرهابية”في سوريا

المالكي والأعرجي يؤكدان على قتال الجماعات “الإرهابية”في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والقيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، على أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية بعد تأمينها بشكل كامل.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ، عن” الأعرجي التقى اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث تناول اللقاء، استعراضا شاملا لمستجدات الاحداث على الساحة السورية وآخر تطورات المشهد السياسي والأمني على صعيد المنطقة.وأضاف، أنه” جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار الجهد الأمني والاستخباري على الحدود العراقية السورية بعد تأمينها بالكامل ، إلى جانب التأكيد على موقف العراق من الاحداث الأخيرة في سورية الشقيقة واهمية دعم كل الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

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