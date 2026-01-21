المالكي والخزعلي : إيران وانتفاخ الجيوب أولاً وأخيراً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لزعيم ميليشيا العصائب الإيرانية المتنفذة المدعو قيس الخزعلي في بيان ، أن الأخير استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد المالكي، وتناول اللقاء “آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد، مع التشديد على ضرورة صون الاستقرار الداخلي، ومتابعة مجريات الأحداث الأمنية في سوريا، وأهمية إسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومراقبة التطورات الميدانية بدقة ومسؤولية”.كما بحث الجانبان، بحسب البيان، “أهمية توحيد الرؤى والمواقف من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية من اجل ضمان الدعم المالي والاقتصادي لإيران، لا سيما ما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء ضمن الأطر والتوقيتات الدستورية المحددة”.وأكد الطرفان على “أولوية اعتماد الحوار والتفاهم بين القوى الشيعية الاطارية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق مصلحة مشروع المقاومة.

