المالكي والسامرائي يؤكدان على استمرار الحوارات بين الأحزاب الرئيسية

المالكي والسامرائي يؤكدان على استمرار الحوارات بين الأحزاب الرئيسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتفق رئيسا تحالف العزم مثنى السامرائي و ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، على المضي قدما باختيار رئيس البرلمان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، أن “المالكي استقبل في مكتبه اليوم، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي”، مبينا انه “تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي يمر بها البلد والسبل الكفيلة لتجاوزها، وضرورة استمرار الحوارات بين الأطراف السياسية لحل الإشكالات وتعزيز الاستقرار”.وأضاف البيان، أن “الجانبين اتفقا في المضي قدماً باختيار رئيس لمجلس النواب لتعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتقديم كل ما يخدم شرائج المجتمع”.

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