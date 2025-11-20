المالكي وتحالف العزم يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة

المالكي وتحالف العزم يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، مع القيادي في تحالف العزم محمد الكربولي تشكيل الحكومة الجديدة.وكتب المكتب الاعلامي للكربولي في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي ، إن الاخير “التقى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وذلك في إطار الحوارات الوطنية الجارية بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.واضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الحساسة، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا لضمان ولادة حكومة قوية وقادرة على تنفيذ برنامجها خدمة للشعب العراقي”.وأكد الكربولي خلال اللقاء “حرصه على العمل مع جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة متماسكة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتضع معالجة الأزمات الخدمية والاقتصادية في مقدمة أولوياتها”.وتشهد الساحة السياسية العراقية حركة مكوكية من اللقاءات بين قادة الكتل وزعمائها من اجل بحث التحالفات وتشكيل الحكومة الجديدة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *