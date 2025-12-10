المالكي يؤكد على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين بغداد وواشنطن

آخر تحديث:
زعيم إطاري:زعماء فصائل الحشد “المقاومة الإسلامية” سيحضرون اجتماعات الإطار المقبلة لرسم سياسة الدولة وامنها واقتصادها!!
وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026
المياه النيابية:سيول الامطار عززت من الرصيد المائي
السفارة الأمريكية تجدد موقف بلادها الداعم لاستقرار العراق
خلافاً للواقع..السوداني:حقوق الإنسان العراقي لامثيل لها في العالم!!
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
ائتلاف المالكي:رئيس الوزراء المقبل قريب جداً من “المقاومة الإسلامية الحشدوية”!!
عركَة داخل “جحر ثعالب الإطار”بشأن حصص الوزارات النفط في مقدمتها
الأملاك العامة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
نائب أمريكي:حان الوقت لتحرير العراق من إيران
