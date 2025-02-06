المالكي يؤكد على ان العراق لن يغادر المحور الإيراني الروسي

المالكي يؤكد على ان العراق لن يغادر المحور الإيراني الروسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مساء أمس الأربعاء، ان الأوضاع في المنطقة تشهد تحديات كبيرة يستدعي العمل والتعاون من أجل منع اشتعال أزمات جديدة.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له “.وأضاف، أنه “في مستهل اللقاء نقل بوغدانوف تحيات الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية إلى نوري المالكي ، ورغبة روسيا الاتحادية في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات” .واكد رئيس ائتلاف دولة القانون – حسب البيان – على “حرص العراق على توطيد العلاقات وتوسيع آفاق الشراكة مع روسيا الاتحادية بما يخدم المصالح المشتركة” ، مشيرا الى ان “الأوضاع في المنطقة تشهد تحديات كبيرة يستدعي العمل والتعاون من أجل منع اشتعال أزمات جديدة”.وجدد المالكي – حسب البيان – “موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة” .بدوره أعرب بغدانوف عن تقدير بلاده للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكداً دعم روسيا الاتحادية لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، وسعيه لإرساء الاستقرار في المنطقة.

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