المالكي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا

المالكي يدعو إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه فيما ابدى تأييداً “مشروطاً” للمؤتمرات الداعمة للعراق. وذكر بيان لمكتب المالكي : انه “جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي “.واشار المالكي بحسب البيان الى “اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية ، مؤكدا دعمه لمؤتمر بغداد الاول والثاني وكل الموتمرات الداعمة للعراق شريطة عدم المساس بسيادته “.ودعا الى “دخول كبرى الشركات الفرنسية الى العراق للمساهمة في عملية اعادة البناء وتطوير الخدمات ، مبينا ان لدى الشركات الفرنسية الخبرة والكفاءة في مجال الطاقة والنقل والاعمار “.

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