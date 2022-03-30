المالكي يطرح”مبادرة” لضمان عودته لمنصب نائبا لرئيس الجمهورية

المالكي يطرح”مبادرة” لضمان عودته لمنصب نائبا لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي الشيعي،الأربعاء، عن طرح مبادرة لمعالجة الانسداد الذي تشهده العملية السياسية، مشيرا إلى أن التحالف الثلاثي لم يقدم مبادرة تضمن العملية السياسية من الانهيار.وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة على تويتر، “تحالف الإطار التنسيقي والمتحالفون معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة”.وأضاف “أعددنا ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار”.وأشار إلى أن “اليوم وغداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية”.وختم المالكي بالقول “نأمل النصر إن شاء الله لحماية العراق من الفوضى والانهيار”.وأخفق مجلس النواب العراقي اليوم، للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.

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