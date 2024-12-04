المالكي يطلب من وزير النفط استمرار استيراد الغاز من إيران وبيع نفطها من خلال سومو!

المالكي يطلب من وزير النفط استمرار استيراد الغاز من إيران وبيع نفطها من خلال سومو!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس أئتلاف دولة القانوني نوري المالكي، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، مع وزير النفط حيان عبد الغني مجمل الأوضاع السياسية وملف النفط.وقال بيان للمكتب الإعلامي للمالكي ، إن” الأخير استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية، فضلا عن بحث الموضوعات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والطاقة .إذ طلب المالكي من الوزير الاستمرار في توريد الغاز الايراني وبيع نفطها من خلال سومو لدعم اقتصادها.

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