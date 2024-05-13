المالية النيابية:أكثر من (75) تريليون دينار العجز في موازنة 2024

المالية النيابية:أكثر من (75) تريليون دينار العجز في موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، اليوم الاثنين ، عن العجز المتوقع في موازنة العام الحالي ، مشيرا الى انه قد يتجاوز الـ 75 تريليون دينار.وقال الكاظمي في حديث صحفي ، أن ” موازنة العام الحالي تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 75 تريليون “. وأضاف، أن “الموازنة تضمنت مجموع الإيرادات والانفاق بمبلغ 150 ترليون دينار، مشيرا الى ان الحكومة تسعى ان يكون الإنفاق الفعلي 228 ترليون “. ولفت إلى أن “اللجنة ستعدل جداول الموازنة خلال القراءة الثانية”.

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