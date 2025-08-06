المالية النيابية:إطلاق العلاوات والترفيعات من قبل السوداني هدفها انتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، ان اطلاق العلاوات والترفيعات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد يقف خلفه مشروع انتخابي او ضغط جماهيري، لافتا الى ان وزيرة المالية سبق لها ان اكدت عدم قانونية اطلاق العلاوات بسبب عدم وجود جداول الموازنة.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “وزيرة المالية طيلة الفترة السابقة كانت تتعلل بأن اطلاق الترفيعات والعلاوات يعد مخالفة قانونية ولا يمكن المضي بها الا بعد ارسال جداول الموازنة الاتحادية”.وأضاف ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعلى الرغم من تأخر ارسال الجداول وعدم المصادقة عليها الى يومنا هذا، فقد ذهب باتجاه اطلاق العلاوات والترفيعات، الامر الذي يتضارب مع ما تؤكد عليه وزيرة المالية”.وبين ان “قرار السوداني بشأن العلاوات والترفيعات، قد يكون بسبب الضغط الجماهيري على رئيس الوزراء او هي قضية انتخابية يستفيد منها السوداني خلال الأشهر المتبقية من عمر الحكومة قبل اجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل”.

