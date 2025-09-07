المالية النيابية:السبب في تأخر صرف رواتب المتقاعدين بإلغاء صندوق التقاعد وتحويل أمواله إلى جهات حكومية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاحد، أن إلغاء صندوق التقاعد وتحويل أمواله إلى جهات حكومية أخرى تسبب بتأخر صرف رواتب المتقاعدين، نافياً وجود أزمة سيولة مالية كما يشاع.وقال كوجر في تصريح  صحفي، إن “عملية إلغاء صندوق التقاعد ونقل ترليونات الدنانير إلى وزارة المالية أو هيئة التقاعد العامة أو أي مؤسسة أخرى، تحتاج وقتاً وإجراءات فنية وإدارية معقدة”، مشدداً على أن “هذا التحويل هو السبب الرئيس في تأخر الرواتب”.وأضاف أن “رواتب المتقاعدين لم تتأخر حتى في أصعب الأزمات المالية التي مر بها العراق، ما ينفي وجود خطر حقيقي على الرواتب خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025”، مبيناً أن “الحكومة سبق أن نفت وجود نقص في السيولة النقدية”.ويأتي الجدل بشأن رواتب المتقاعدين في وقت يطالب فيه خبراء ماليون بضرورة الإسراع في حسم ملف صندوق التقاعد، تفادياً لحدوث إرباك في مواعيد الصرف مستقبلاً.

