المالية النيابية:استعداد حكومي لإعداد موازنة تكميلية

المالية النيابية:استعداد حكومي لإعداد موازنة تكميلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الخميس (15 نيسان 2021)، عن استعداد حكومي لإعداد موازنة تكميلية، فيما أشار إلى تشكيل لجنة لموازنة 2022.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022 وطلبت من اللجنة المالية ان تسمي ممثلين عنها ليكونوا من ضمن اللجنة”.وأضاف انَّ “إجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لاسيما أن البرلمان لابد ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب إعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك إرباك بهذا الشأن”.وأشار كوجر، إلى أن “البرلمان المقبل يستطيع التصويت على موازنة 2022 إذا أعدتها حكومة الكاظمي”، مبيناً أن “الحكومة تسعى لإعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام وإرسالها للبرلمان مع ارتفاع أسعار النفط”.

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