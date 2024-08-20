المالية النيابية:استمرار التحقيق في التلاعب بجداول موازنة 2024

المالية النيابية:استمرار التحقيق في التلاعب بجداول موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استمرار لجنة التحقق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب .وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “لجنة التحقق التي شكلتها المالية النيابية والمتعلقة بالتلاعب بجداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة للبرلمان والتي تم التصويت عليها لازالت مستمر”، لافتا الى ان ” التحقيق جرى مع امين عام مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب”. واضاف ان “الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب وليس التي تم إرسالها من قبل المجلس “.  وتشير المعلومات الى وجود اختلاف بالأرقام يصل الى اكثر من 10 تريليونات أضيفت الى الموازنة الاصلية البالغة 211 تريليون دينار فيما اعتبر الخبير الاقتصادي باسم انطون خلال تصريح سابق، ان التلاعب بجداول الموازنة امر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية.

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