المالية النيابية:التحالف الثلاثي تفرد بصياغة قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية:التحالف الثلاثي تفرد بصياغة قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائـلي، الخميس، التحالف الثلاثي بالتفرد في صياغة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي واخفاء تفاصيله على اعضاء اللجنة، مبينا ان رئاسة البرلمان انحازت وبشكل كبير لخطوات الاقصاء الجارية حاليا.وقال النائلي في حوار متلفز ، ان” قانون الدعم الطارئ والذي ارسلته الحكومة الى البرلمان والمرفوض من قبل المحكمة الاتحادية يختلف من الالف الى الياء عن بنود القانون المشرع في البرلمان”.واضاف ان “ماجرى هو قيام أعضاء من اللجنة المالية ينتمون الى التحالف الثلاثي بصياغة القانون وإرساله الى رئاسة البرلمان واخفائه عن بقية أعضاء اللجنة المالية من اجل عدم الاعتراض او المناقشة”.وأوضح النائلي، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب منحازة الى التوجه الاقصائي من قبل التحالف الثلاثي وان القانون لن يمرر بهذا التوجه وقد يتم الطعن فيه والعودة الى المربع الاول”.

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