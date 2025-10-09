المالية النيابية:السوداني سخر موارد الدولة لصالح دعايته الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمحاولة استغلال ملف الموازنة لأغراض انتخابية، مؤكداً أن المماطلة في إرسال الجداول إلى مجلس النواب انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني.وقال النائلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء يحاول استثمار ملف الموازنة لتحقيق مكاسب انتخابية، عبر إصدار قرارات مؤقتة دون الالتزام بالإطار الدستوري في إعداد وتقديم الموازنة للسلطة التشريعية”.وأضاف، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، رغم الجهوزية الكاملة للجنة المالية، أثّر بشكل مباشر على المشاريع الخدمية في عموم المحافظات، وتسبب بتباطؤ واضح في عمل الوزارات وتعطيل تنفيذ الخطط السنوية”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية خاطبت الحكومة أكثر من مرة بشأن ضرورة إرسال الجداول والبيانات التفصيلية، إلا أن الرد الحكومي جاء بالمزيد من التسويف، ما يزيد من حجم الضرر على المحافظات التي تعتمد على التمويل المركزي لتنفيذ مشاريعها”.وأوضح النائلي أن “غياب الشفافية في ملف الموازنة يُعد مؤشراً خطيراً على وجود نوايا سياسية في التعامل مع أموال الدولة، لا سيما في ظل الحديث عن انتخابات مقبلة قد تُستغل فيها هذه الأدوات لإرضاء بعض الأطراف أو كسب الشارع”.

