المالية النيابية:الشهر المقبل مناقشة موازنة 2025

المالية النيابية:الشهر المقبل مناقشة موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة الماليَّة، موعد المباشرة بمناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.وقال عضو اللجنة الماليَّة محمد نوري في حديث صحفي، إن “اللجنة جدَّدت التأكيد على أنَّ رواتب الموظفين مؤمَّنة بشكل كامل لنهاية السنة الحاليَّة، ولا يوجد فيها تلكؤ”.وأضاف أنَّ “اللجنة تعمل من خلال اجتماعاتها مع أصحاب الاختصاص المالي في وزارة الماليَّة والبنك المركزي، على معالجة التأخّر الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرَّة، ومن أجل إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة”، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية ،وأشار نوري إلى أن “اللجنة ستباشر مناقشة جداول موازنة 2025 مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، من أجل ضمان رواتب الموظفين وتخصيصات المشاريع والالتزامات الماليَّة الأخرى”.

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