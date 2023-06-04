آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
النزاهة:فساد بأكثر من (41) مليون دولار جراء تلكؤ عمل الشركات الأمريكية والبريطانية والمصرية
سعر صرف الدولار لهذا اليوم
المالية النيابية:الموازنة ستُقر بالإتفاق السياسي
مرجعية السيستاني إمبراطورية مالية ودولة القرار والاقتصاد والأمن في العراق
وزارة النفط:انخفاض إيرادات بيع النفط لشهر آيار الماضي بنسبة 5.1%
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر ديني:مرجعية النجف وراء دعم الشذوذ الجنسي في العراق
مرجعية السيستاني إمبراطورية مالية ودولة القرار والاقتصاد والأمن في العراق
سنجاري:البارزاني المخول الوحيد بالتصرف المالي في إيرادات بيع النفط من الإقليم
مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
ائتلاف المالكي:تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات بعد إقرار الموازنة
-
- اذاعة INN