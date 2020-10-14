المالية النيابية:الوضع المالي في العراق نحو المجهول

المالية النيابية:الوضع المالي في العراق نحو المجهول
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، أن الوضع المالي في العراق سيذهب نحو المجهول، في حال عدم تطبيق الإصلاحات بالبلاد.وقال الصفار في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية عقدت اجتماعاً يوم أمس، مع وزير المالية علي علاوي، والخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير واستلمنا ورقة الإصلاح من الوزير، وهي للمرحلة الأولى، وسميت بالورقة البيضاء”.وأضاف، أن “اللجنة المالية استلمت الورقة، وستأخذ الوقت المطلوب للورقة ومدى عقلانية الإجراءات التي تُتخذ من قبل الحكومة”، مشيراً إلى أن “اللجنة لديها مجموعة مقترحات، وهناك جلسة مشتركة بين اللجنة ووزارة المالية، وربما نشرك وزارة التخطيط لإخراج ورقة موحدة تحاول الخروج من الأزمة المالية الحالية”.وأشار إلى أن “هذه الورقة تختلف عمّا سبق، لأنها كانت شرطاً من شروط الموافقة على قانون الاقتراض، ووصول قانون تمويل العجز المالي، كان الشرط الأساسي عليه، إجراء الإصلاحات، وإذا لم تطبق الإصلاحات فالوضع المالي ذاهب نحو المجهول”.ولفت إلى أن “الورقة تشمل قراءة جيدة للوضع المالي والأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، والمراحل الموجودة بها معقولة، من خلال إصلاح النفقات العامة والإيرادات العامة”.

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