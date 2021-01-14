المالية النيابية:تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي

المالية النيابية:تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مهمة البنك المركزي، فيما أشار إلى موقف البرلمان من هذه السياسة.وقال أحمد الصفار، في مقابلة متلفزة ، إن “تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي، وهو الوحيد المشرف على النظام النقدي، والكتلة النقدية، وسعر الصرف، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا التدخل في السعر”.وأضاف الصفار، أن “تغيير السعر وفق النظرية الاقتصادية سياسية مجدية، لكن بشروط بينها توفر جهاز انتاجي وزراعة وصناعة ناشطة”.

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