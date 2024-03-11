المالية النيابية:تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم تستغرق شهراً

المالية النيابية:تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم تستغرق شهراً
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- وضعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين ، سقفا زمنيا لاتمام عملية تدقيق بيانات موظفي ومتقاعدي الإقليم.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، انه “سيتم الانتهاء من عملية التدقيق باقل من شهر واحد فقط”، لافتا إلى الى ان “عملية توطين الرواتب متعلقة بأمور فنية وإدارية “.واضاف، ان “اللجان الحكومية المتخصصة شارفت على الانتهاء من تدقيق قوائم موظفي ومتقاعدي الإقليم للانتهاء منها نهاية الشهر الحالي”.وأشار إلى، ان “عملية التوطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم سوف تستغرق اكثر من شهر لتعلقها بامور فنية وإدارية، لانها بحاجة الى فتح فروع جديدة لمصارف الـ (TB I) والرافدين والرشيد في مراكز محافظات الإقليم واقضيته ونواحيه “.وكانت المحكمة الاتحادية العليا الزمت في وقت سابق كل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

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