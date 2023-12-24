المالية النيابية:تشكيل لجنة من بغداد وأربيل لتوطين رواتب موظفي الإقليم

المالية النيابية:تشكيل لجنة من بغداد وأربيل لتوطين رواتب موظفي الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت المالية النيابية، اليوم الاحد، تشكيل لجنة فرعيَّة منها ومستشارين في الحكومة المركزيَّة ومن إقليم كردستان من أجل تعديل ملفِّ الرواتب في موازنة 2023.وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حوار  متلفز ، إنَّ “تشكيل اللجنة جاء بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل صياغة وتعديل الموازنة والوصول إلى حل لتجاوز أزمة رواتب إقليم كردستان”، مبيناً أنَّ “اللجنة تضم أعضاء من المالية وبعض مستشاري الحكومة المركزية وأعضاء من الإقليم”.وأضاف أنَّ “التعديل يشمل قضيتين، الأولى تتعلق بتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان ونقلها من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، والملف الثاني يضمن كلف الإنتاج الخاصة بنفط الإقليم”، موضحاً أنَّ “الغاية من تعديل الفقرة الأخيرة هو احتساب الكلفة حالها حال استخراج النفط في بغداد”.وأشار إلى أنه “ستكون هناك بنود بين الطرفين، يلتزم الإقليم بتنفيذها وتسديد ما بذمته من خلال كمية النفط التي تصل إلى 85 ألف برميل يومياً”.ولفت كوجر إلى أنَّ “من المتوقع ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.وبين، أنَّ “التعديل سيكون على موازنة 2023، كون موازنة 2024 لم تصل بعد، وإذا ما تم التعديل فإنها سوف تثبت بشكل مباشر في موازنة العام المقبل”.

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