المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 بحاجة إلى دراسة معمقة

المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 بحاجة إلى دراسة معمقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ، الخميس ، ان اي تغيير لفقرات الموازنة الاتحادية سيتيح المجال لتغيير فقرات وبنود ثبت عدم جدواها.وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس في تصريح صحفي، إن” طرح القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل في الموازنة الاتحادية التي افرت لثلاث سنوات (23 و24 و25 ) سيتيح المجال لتغيير فقرات وبنود ثبت عدم جدواها” .واضاف ان ” التعديل بحاجة الى دراسة اعمق لان ذلك سيدفعنا الى تغيير الجداول، وبالتالي سنكون أمام وجود زيادة في العجز من جهة ونقصان من جهة أخرى”.يذكر ان جدول اعمال مجلس النواب أدرج فقرة مناقشة القراءة الاولى لمشروع التعديل الأول للموازنة الاتحادية للسنوات المالية 23 و24 و25 والمقدم من قبل اللجنة المالية النيابية .

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