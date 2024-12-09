المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة

المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ، الاثنين ، ان تعديل الموازنة للعام المقبل 2025 سيشمل فقرة واحدة هي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم.وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن ” تعديل موازنة 2025 لايشمل فقرات من قانون الموازنة الثلاثية التي اقرها مجلس النواب ، وإنما شملت فقرة واحدة وهي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم”.واضاف انه ” كان من المقرر تهيئة التعديل المقترح للقراءة الثانية من قبل اللجنة المالية خلال جلسة امس الاحد ، الا انه تم تاجيله بسبب عدم حضور وزيرة المالية وكادر الوزارة لغرض صياغتها بشكل نهائي ” .وكان رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، طالب مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من أجل معالجة قضية تسويق النفط في إقليم كوردستان، مشيراً إلى الغرامة اليومية التي يتحملها العراق نتيجة عدم تصدير النفط وفقاً للاتفاقية الموقعة مع تركيا.

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