المالية النيابية:تنفيذاً لأمر زعماء الإطار سنصوت على الموازنة الفاشلة

المالية النيابية:تنفيذاً لأمر زعماء الإطار سنصوت على الموازنة الفاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب في اللجنة المالية، الأربعاء، حسم معظم بنود الموازنة تمهيداً للتصويت عليها. وقال النائب الذي رفض الكشف عن أسمه ، إن “اللجنة المالية استأنفت برئاسة  القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اجتماعاً لحسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب”.وأوضح، أن “اللجنة، قررت زيارة وفد من أعضائها إلى وزارة المالية للاطلاع على الملفات التي تحتاج إلى إيضاح، فضلاً عن حسم ملف المحاضرين وعقود ما بعد 2/10/2019، وبقية الفئات في سبيل تكييف أوضاعهم”.وأضاف، أن لجنتنا فشلت في تقليص مبلغ العجز البالغ أكثر من 64 تريليون دينار ، والاسراع بالتصويت عليها تنفيذا لأمر زعماء الإطار ، وتابع النائب، كما ان التخصيصات الإضافية للحشد الشعبي والإقليم زاد من نسبة عجزها  ليصل إلى أكثر من 55 مليار دولار ،والموازنة التي يفتخر بها السوداني وإطاره الحاكم اعلاميا هي فاقدة للتخطيط وهي سياسية بامتياز لإرضاء زعماء الأحزاب المتنفذة.

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