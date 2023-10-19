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“المقاومة الشيعية”في العراق تعلن عن استهدافها القوات الأمريكية في قاعدة التنف بطائرات مسيرة
وزير خارجية العراق:إيقاف الحرب على غزة أولاً
الخارجية النيابية:الموقف المصري تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة مخزي وجبان
المالية النيابية:توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي
السوداني:وقف الحرب على غزة أولوية العراق
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لافروف:خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية
الأردن تقرر إلغاء عقد”القمة الرباعية”بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة من قبل إسرئيل وعجز واشنطن عن وقف الحرب
جنرال أمريكي يصل إسرائيل للتنسيق والدعم
الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
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المالية النيابية:توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي
النزاهة:تجاوز على عقارات الدولة في نينوى بقيمة 35 مليار ديناراً
اليوم..سعر صرف الدولار = 160750 ديناراً
السوداني يترأس اجتماعا جديدا للجنة العليا للإعمار والاستثمار
البنك المركزي يفتتح منافذ جديدة لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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بالوثيقة..النزاهة تتحرك لكشف أملاك الحلبوسي وزوجتيه في الخارج
الطالباني:مسعود البارزاني طالب أكراد كركوك محاربة الجيش العراقي لتجلس عائلته على اطلالها
من انجازات الحكومة الشيعية الإطارية..نزوح (68) ألف أسرة من الأهوار جراء قطع إيران المياه عنها
الإطار:هيئة اجتثاث البعث هيئة وقتية لكن ” الإمام خامئني يرفض حلها”
بايدن والسوداني يؤكدان على إبقاء “الصراع”بين حماس وإسرائيل!
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- اذاعة INN