المالية النيابية:توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي

المالية النيابية:توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق جديد يخص رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال العطواني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والاقصاد في حكومة إقليم كردستان، إن “الاتفاق الجديد يتضمن المضي في “توطين” رواتب موظفي إقليم كردستان في مصارف معتمدة لدى البنك المركزي العراقي وتموّيل هذه المصارف من خلال وزارة المالية”.وعقدت اللجنة المالية النيابية جلسة استماع موسعة استضافت خلالها وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ووزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة لوزراء في إقليم كردستان أوميد صباح.

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