المالية النيابية:حكومة البارزاني لم تزود بغداد ما تم الإتفاق عليه بشأن النفط والإيرادات غير النفطية لحل أزمة الرواتب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائبة اخلاص الدليمي، الاثنين، عن اجتماع حاسم سيعقد بعد يومين بين لجان إقليم كوردستان وبغداد، بشأن آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم.

وقالت الدليميفي حديث صحفي، إن “الإنفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مستمر، وهناك لجان مشتركة شكلت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات في الاقليم، وسيعقدون يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا حاسما”.

وأضافت أن “الاجتماع المشترك بين اللجان سيحدد آلية اعادة استئناف تصدير النفط من الاقليم واستلام الإيرادات النفطية وإطلاق رواتب الموظفين للشهر الخامس الماضي”.

وبينت أن “الاجتماع سيحسم آلية تصدير 220 الف برميل وتسليم إيراداته إلى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ 960 مليار دينار شهريا”.