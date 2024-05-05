المالية النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب

المالية النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري ، الاحد ، حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الى الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم.وقال نوري في حديث صحفي، ان” حكومة الاقليم لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفيه، مبينا ان الجهات الرقابية في الحكومة الاتحادية مستمرة في زيارتها للإقليم”.وتابع، أن “التاخير بدفع رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التزام حكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفيها على الرغم من ايفاء الحكومة الاتحادية تجاه شعب الاقليم بدفع 920 مليار دينار لشهر نيسان الماضي “. 

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