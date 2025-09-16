المالية النيابية:حكومة السوداني تصرف الأموال بدون إقرار الموازنة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الثلاثاء، من أن استمرار الحكومة بصرف الأموال دون إقرار جداول الموازنة العامة يمثل خروقات قانونية خطيرة تهدد الاستقرار المالي للدولة.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “الإنفاق المالي خارج الإطار القانوني للموازنة يفتح الباب أمام الفساد وسوء إدارة الموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات ويعرض حقوق المواطنين للخطر”.وشدد على أن “الحكومة ملزمة بالالتزام بالإجراءات القانونية وتهيئة بيئة مالية منظمة تضمن الشفافية وتحمي المال العام”، مؤكدًا أن “أي تجاوز دستوري في هذا الإطار لا يمكن السكوت عنه ويستوجب المساءلة”.

