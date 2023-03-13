المالية النيابية:زيادة لرواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150%

المالية النيابية:زيادة لرواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاثنين، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد بنسبة 150% وفقاً لسلم الرواتب الجديد، مبيناً أن سلم الرواتب الجديد سيمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين.وقال العطواني عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، بحسب بيان ، “ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”، مبيناً أن “سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.وأضاف العطواني، أنه “وفقاً لسلم الرواتب الجديد فإن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150%، والحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار”.ومضى رئيس اللجنة المالية النيابية إلى القول إنه “بموجب القانون الجديد ستمنح 50% مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين”.

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