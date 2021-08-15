المالية النيابية:سعر صرف الدولار لن يتغيير في ظل حكومة الكاظمي

المالية النيابية:سعر صرف الدولار لن يتغيير في ظل حكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية النيابية، الأحد، بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي، فيما أشارت الى أن رفع سعر الصرف يهدف الى تحقيق ثلاثة عوامل رئيسة.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة على وصف أن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار اضافة الى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة”.وتابع أن “الحكومة جازمة في تحقيق هدفها من خلال تحديد ثلاثة اهداف رئيسة : الأول مالي وهو تقليل العجز في الموازنة العامة، والهدف الثاني هو هدف نقدي من خلال زيادة الاحتياطات والهدف الثالث ، زيادة التنافسية المنتجة حالياً داخل البلد اتجاه السلع الأخرى المصدرة من دول الجوار وهذا الهدف الرئيس الذى تسعى إليه الحكومة من خلال سد العجز في الموازنة”.وأشار الى أن ” تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على وصف أن السلع التي تأتي من الخارج وخاصة تركيا وايران وسوريا والسعودية والاردن تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار  لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض ، لأنها  تقل الصادرات العراقية من دول الخارج”.

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