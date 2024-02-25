المالية النيابية:سنبحث مع وزيرة المالية التعديلات التي ستجرى على موازنة 2024

المالية النيابية:سنبحث مع وزيرة المالية التعديلات التي ستجرى على موازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ،الأحد، إن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية طيف سامي يوم غد الاثنين لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها قرار المحكمة الاتحادية وطريقة توطين وإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.وأضاف العطواني، أن الاستضافة ستناقش مع وزيرة المالية أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع.وبين، أن اللجنة المالية النيابية ستبحث مع وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة واسباب تأخر إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب.وقبل قليل، أكدت وزارة المالية العراقية،  اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت  تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود  “سيولة مالية”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لدى المصارف الاتحادية.

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