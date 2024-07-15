المالية النيابية:سنطلب كشف تفصيلي عن مبالغ النفقات الي صرفت خلال الأشهر الماضية من 2024

المالية النيابية:سنطلب كشف تفصيلي عن مبالغ النفقات الي صرفت خلال الأشهر الماضية من 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، الاثنين (15 تموز 2024)، عن وجود ملاحظات لدى لجنته بشأن صرف نفقات موازنة سنة 2024.وقال كوجر في حديث  صحفي، انه “لغاية الآن غير معلوم حجم النفقات التي صرفت خلال الأشهر الأولى لسنة 2024 ضمن موازنة العام الحالي، والنفقات ضمن الموازنة ووفق ما مخطط لها لا تسبب أي عجز إضافي في الموازنة، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط اعلى من المثبت في الموازنة، فسيكون هناك خفض للعجز المخطط له في الموازنة”.وأضاف ان “النفقات ضمن الموازنة يتم وضعها ضمن خطط استراتيجية ومدروسة، فهناك وزارة المالية ووزارة التخطيط وهناك دائرة خاصة باعداد الموازنة”.وتابع كوجز، ان” طلب كشف ما تم صرفه خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية، كان بعد وجود ملاحظات وشكوك في صرف الموازنة، ونحن لدينا ملاحظات على صرف النفقات، وسيتم طلب هذا الكشف مع بداية الفصل التشريعي وحسم هذا الملف”.

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