المالية النيابية:ضعف بغداد وراء تأخر تمرير الموازنة بسبب مقترحات أربيل البائسة

المالية النيابية:ضعف بغداد وراء تأخر تمرير الموازنة بسبب مقترحات أربيل البائسة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حكومة كردستان الى تقديم بدائل لمقترحات بغداد قبل إقرار الموازنة.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي، انه” بعد رفض كردستان على اغلب المقترحات المقدمة من الحكومة الاتحادية وقبل فوات الأوان لابد لها ان تاتي بنص ترتضيه ويكون منطقي وعادل لتقديمة وانهاء ازمة حصتها في الموازنة للمضي بالتصويت عليها وانهاء إيقاف حال البلاد”.وأضاف، كوجر، ان” كردستان في الوقت الراهن امامها اتجاهين الأول القبول بما تقدمة الحكومة الاتحادية من مقترحات والثاني ان تقدم هي مقترح يجمع عليها الكرد وتكون ضمن حدود القانون وبالتالي يتفق الأطراف وتنتهي ازمة الموازنة”.ونوه الى ان” المقترحات أعلاه هي الحلول الوحيدة لأنهاء هذه الازمة ولا يوجد لدى بغداد او البرلمان او كردستان خيار ثالث او حل غيره يكون ناجع وقادر على حلحلة الازمة”.

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