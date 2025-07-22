المالية النيابية:ضعف حكومة السوداني وراء تأخير إرسال الموازنة

المالية النيابية:ضعف حكومة السوداني وراء تأخير إرسال الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وجود تلكؤ واضح من قبل الحكومة في إرسال جداول موازنة عام 2025، مشيرة إلى أن المبررات التي قدمتها وزيرة المالية خلال استضافتها داخل اللجنة لم تكن مقنعة، وتدل على غياب الجدية في التعامل مع الملف.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح  صحفي، إن “تأخر إرسال جداول الموازنة تسبب في توقف العديد من المستحقات الإدارية، مثل العلاوات، والترفيعات، وحركة النقل بين الوزارات، بالإضافة إلى توقف التمويل للمشاريع المستمرة”.وأضاف الكاظمي أن “اللجنة المالية حرصت على معرفة أسباب التأخير غير المبرر، واستضافت وزيرة المالية للاستفسار عن خلفيات ذلك”، مبيناً أن “الوزيرة عزت التأخير إلى عدم استقرار أسعار النفط، واستمرار الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، سواء في الإيرادات النفطية أو غير النفطية”.وأشار إلى أن “اللجنة لم تقتنع بالمبررات المقدمة، وترى أن الحكومة مطالبة بإرسال الجداول بشكل فوري، بغض النظر عن تلك التحديات”، لافتاً إلى أن “ما تم لمسه من خلال المداولات هو غياب الجدية الحكومية في الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *