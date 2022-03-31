المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً

المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن قانون الأمن الغذائي سينجز خلال 15 يوماً.وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلاوي في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية حددت مدة زمنية أقصاها 15 يوماً لاستكمال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”، مبيناً أن “القانون سيعتمد على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط”.وأضاف ، أن “القانون سيتضمن احتياجات مشاريع وزارتي الكهرباء والنفط”، لافتاً الى أن “أعضاءَ اللجنة المالية رافضون لفقرة الاقتراض في القانون”. 

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