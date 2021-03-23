المالية النيابية:لا يوجد أي تطور في تمرير قانون الموازنة

المالية النيابية:لا يوجد أي تطور في تمرير قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2021، المنتظر تمريرها في مجلس النواب.وقال محمد الشبكي، في حديث صحفي، إن “العُقد التي منعت تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021 مازالت مستمرة، دون أية حلول”، مبينا أن “تلك العقد أصبحت كثيرة ولا تتعلق بحصة اقليم كردستان من الموازنة فقط، بل هناك معرقلات كثيرة، وطلبات لدى بعض القوى السياسية تريد تضمينها بقانون الموازنة”.وأضاف الشبكي، إن “الحوارات بخصوص مشروع قانون الموازنة شبه متوقفة الآن، ولا يوجد أي تطور في تمرير القانون”، مرجحا إنه “سيتعذر تمرير الموازنة بجلسة يوم السبت المقبل لأن القوى السياسية تحتاج مزيداً من الوقت حتى تمرر القانون، بشكل توافقي”.

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