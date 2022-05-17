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مصدر:الصدر لم يتلقى أي رسالة من السيستاني تتعلق بتخفيف خطابه التصعيدي
المالية النيابية:من الصعب تمرير قوانين داعمة للوضع المعيشي دون تشكيل حكومة جديدة
الإسلامي الكردستاني:على القوى السياسية التنازل فيما بينها من أجل مصلحة العراق والشعب
الفصائل الولائية تدعو الصدر إلى الابتعاد عن التشنج والعنف في التعامل السياسي
نائب:خطابات الصدر وراء تعقيد الأزمة السياسية
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المالية النيابية:من الصعب تمرير قوانين داعمة للوضع المعيشي دون تشكيل حكومة جديدة
نائب:اعتماد السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة
المستشار الفني للكاظمي:لاكهرباء ولا غذاء بعد إلغاء قانون الأمن الغذائي!!
وزير النفط:نسعى الى رفع قيمة الاستثمارات النفطية والغازية الى 17 مليار دولار
مصدر سياسي:التحالف الثلاثي خسر أكبر صفقة فساد بإلغاء قانون الأمن الغذائي
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تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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