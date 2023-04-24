المالية النيابية:نسعى لتخفيض العجز في الموازنة

المالية النيابية:نسعى لتخفيض العجز في الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الاثنين، وجود دراسة مستمرة للموازنة قبل إقرارها، مشيرا الى ان التوجه يصب نحو تخفيضها. وقال العطواني في حديث صحفي، إنه “سنقلل من المبلغ النهائي للموازنة لتخفيض العجز فيها”، مستدركًا: “لكن لايمكن المساس بقيم الموازنة من ناحية شكلها لأنها من اختصاص الحكومة كونها وضعت ضمن برنامجها الحكومي”.واشار الى ان “اللجنة ستمضي بزيادة مبالغ المحافظات لأنها قللت بشكل كبير إلى 5 ترليون بعدما كانت 9 ترليون ضمن قانون الأمن الغذائي”، مبينا ان “الموازنة التي سيتم اقرارها هي موازنة العام الحالي فيما سيكون تمرير الموازنات للسنتين المقبلتين كلا في سنتها”.واشاد العطواني بـ”التعاون الكبير بين اللجنة المالية النيابية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بغية الوصول الى توافق نهائي بشأن ارقام الموازنة”

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *