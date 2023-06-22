المالية النيابية: أكثر من (14) تريليون دينار حصة الإقليم من الموازنة

المالية النيابية: أكثر من (14) تريليون دينار حصة الإقليم من الموازنة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، اليوم الخميس، أسباب تخفيض حصة اقليم كردستان من تخصيصات تنمية الاقاليم في الموازنة الاتحادية.وقالت عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية، نرمين معروف، خلال مؤتمر صحفي ، إنه “بالرغم من ان حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية تبلغ 12.67% الا ان حصة محافظات الاقليم من تنمية الاقاليم هي 11%”، لافتة الى أن “بسبب ذلك المحددات التي وضعت لتحديد نسبة كل محافظة من تنمية الاقاليم والمتمثلة بعدد السكان ونسبة الفقر“.وبينت انه “وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط الاتحادية فإن محافظات الإقليم هي الأقل فقرا على مستوى العراق وبالخصوص محافظة السليمانية لهذا تم تقليل نسبة الاقليم“.وبشأن حصة الاقليم من الموازنة، اكدت معروف ان “نسبة الاقليم البالغة 12.67% لا تحتسب من الموازنة الكلية البالغة 199 تريليون دينار بل تحتسب من الموازنة بعد استقطاع النفقات الحاكمة والسيادية حتى تصل الى نحو 117 تريليون دينار، مؤكدة أن ” هذا يعني أن حصة الاقليم تبلغ 14 تريليوناً و700 مليار دينار”، بالاضافة الى أن “حصة الاقليم من الموازنة الحاكمة تبلغ قرابة تريليون و300 مليار دينار تصل الاقليم عينية وليست مادية”.

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