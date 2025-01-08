المالية النيابية: بأنفاس الزهراء الرواتب مؤمنة لنهاية 2025

المالية النيابية: بأنفاس الزهراء الرواتب مؤمنة لنهاية 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق حتى نهاية سنة 2025.وقال عضو اللجنة  القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي في حديث  صحفي، إن” رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة مؤمنة بشكل كامل لنهاية سنة 2025 ولا مخاوف على تلك الرواتب، والحكومة تؤمن الأموال الكافية من بداية كل سنة للموازنة التشغيلية كونها لها أولية”.وبين الكاظمي، ان “أي حديث عن وجود تأخير في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة غير صحيح اطلاقاً، والرواتب مؤمنة بشكل كامل وسيتم صرفها في موعدها دون أي تأخير، وبعض الأحيان يحصل تأخير في اطلاق التمويل بسبب العطل وغيرها من الإجراءات الفنية، وليس بسبب عدم وجود السيولة النقدية”.

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