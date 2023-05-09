المالية النيابية تؤكد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023

المالية النيابية تؤكد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، التأكيد على عدم إدراج سلم الرواتب الجديد في موازنة 2023.وقال كوجر إن قانون سلم الرواتب “هو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لأنه يحمل جنبة مالية ولم تصلنا كلجنة مالية نيابية بشكل رسمي”.وأضاف كوجر في لقاء متلفز ، “كما أنه غير مدرج كلياً في موازنة 2023”.وأوضح أنه “في حال تم إرسال القانون وتعديله بعد إقرار موازنة 2023 سنكون أمام 3 خيارات، أن يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون إضافات أي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة”.وأكمل كوجر قائلاً: “أو من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب أو تاجيلها مع موازنة 2024”. 

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