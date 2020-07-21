المالية النيابية تحذر من التعامل مع البنوك الإيرانية في عملية تسديد الديون المترتبة على العراق

المالية النيابية تحذر من التعامل مع البنوك الإيرانية في عملية تسديد الديون المترتبة على العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، اليوم الثلاثاء، من التعامل مع البنوك الايرانية في عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لإيران، فيما أكد أن المسألة “معقدة” وقد تعرض العراق للحصار، وفق قوله.وقال رشيد في حديث صحفي: إن “الديوان العراقية لإيران قد حاول الأخير سابقاً أن يسددها، لكن دون جدوى، باعتبار أن البنوك الايرانية محاصرة ولا يمكن التعامل معها”.وأشار إلى أن “العراق حاول من خلال مجموعة من البنوك المركزية بما فيها البنك الصيني المركزي، ولكن دون جدوى، بسبب الحظر في التعاملات”.وأكد، أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيران، قد تبحث طريقة التسديد، ولا يوجد حل غير التعامل البنكي في السداد”، مشيراً إلى أن “المسألة معقدة، وقد تعرض العراق للحصار إذا تعامل مع البنوك الايرانية”.وأوضح، أن “واقعية مبالغ الديون الـ 3 مليار دولار قد تكون بسبب الطاقة، وديون الكاز، والغاز والطاقة الكهربائية، ويمكن أن توضح وزارتا الكهرباء والنفط حقيقة المبالغ إذا كانت واقعيةً او مبالغاً فيها”.وأضاف، أن “العراق حاليا ليس لديه اموال لتسديد الديون، ويحتاج الأمر لشيء من المرونة في المفاوضات بين العراق وإيران”.

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