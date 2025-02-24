المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة

المالية النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة التضخم وإيجاد الحلول المناسبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، الدين الداخلي يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى الاستقرار الاقتصادي. وقال المحمدي في تصريح صحفي، ،إن” الحكومة مطالبة في معالجة المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد العراقي وكذلك مسألة الديون الداخلية والدولار والتهريب للعملة الصعبة إلى إيران وغيرها “.وأضاف ان ” التضخم التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة خلال المرحلة القادمة”، لافتا الى ان “المؤشرات كلها قريبة للحقيقة وكلجنة مالية استضفنا كثير من المسؤولين خلال الأسابيع الماضية ومؤشر هذا الموضوع”.وأشار الى ان “الحكومة وبدعم من قبل مجلس النواب عليها ان تعالج التضخم وإيجاد الحلول المناسبة”، مؤكدا أن “التضخم يؤثر على مستقبل الدولة العراقية “. 

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