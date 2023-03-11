المالية النيابية تدعو الحكومة لأحترام قرارها بضبط سعر صرف الدولار بسعر 132000 دينار

المالية النيابية تدعو الحكومة لأحترام قرارها بضبط سعر صرف الدولار بسعر 132000 دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة المالية النيابية،السبت، الأجهزة الأمنية والرقابية لمراقبة عمل منافذ بيع الدولار داخل المصارف، متهمة مضاربين وتجار باستغلال أزمة الدولار لجني الارباح . وقال عضو اللجنة فيصل النائلي في حديث صحفي، أن ” قسما من المضاربين  والتجار استغلوا هذه العملية من أجل رفع سعر الدولار  في الأسواق المحلية”،  مضيفا ان “هناك منافذ عديدة لبيع الدولار تم فتحها من أجل تسهيل عملية بيع الدولار بالسعر الرسمي 132 الف لكل 100 دولار “. وأشار إلى أنه ” يتوجب على الأجهزة الأمنية والرقابة وضع اليد على جميع المنافذ وتدقيقها بالشكل الصحيح ومنع تهريب العملة الأجنبية خارج البلاد “. منوها الى أنه “بعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة بتتبع مصادر الحوالات سواء المستقبل أو المرسل والتدقيق على شحن البضائع ووصولها للعراق دفعت المضاربين والتجار في تهريب العملة “. وتابع أن ” الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لمتابعة الاموال التي تصرف وملاحقة التجار ومهربي العملة “.  أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، آلية معالجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لافتا الطلب على العملة الاجنبية يتجاوز يوميا 180 مليون دولار وهو رقم يزيد عن حاجة السوق المحلية.

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