المالية النيابية ترفض تجديد إجازات شركات الهاتف النقال

استغرب عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، قرار مجلس الوزراء في جلسته المعنقدة، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.وقال الدراجي في تغريدة على صفحته في تويتر، إن “مجلس الوزراء مدد لشركات الهاتف النقال وهي اساسا مديونة للدولة وكان من المفترض فتح باب المنافسة ويفرض عليها تقليل الاسعار على المواطن واستيفاء رسوم الرخصة اكثر من الذي دفعوه قبل ١٥ عاماً لان الوضع تغير من خلال عروض جديدة”.واضاف: “من لم يسدد الديوان يجب ان يستبعد لا يكافئ بالتجديد”. واختتم التغريدة بوسم: “#عجيب غريب امور_قضية”.