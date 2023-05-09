المالية النيابية تشترك مع وزارة المالية لإعداد استراتيجية الموازنة للأعوام (2024-2026)

المالية النيابية تشترك مع وزارة المالية لإعداد استراتيجية الموازنة للأعوام (2024-2026)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تواصل اللجنة المالية النيابية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب عطوان العطواني ، اليوم الثلاثاء ، لمراجعة ومناقشة بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية.المكتب الإعلامي للجنة وفي بيان ، أوضح أن “اللجنة قررت ترشيح ثلاثة اعضاء منها للاشتراك في لجنة وزارة المالية لاعداد ستراتيجية الموازنة للاعوام (2024-2026) بناء على طلب وزارة المالية. وأستضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة.وذكر بيان للدائرة الإعلامية بالمجلس، أن “اللجنة المالية النيابية أستضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة مشروع قانون الموازنة.

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