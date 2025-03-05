المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025

المالية النيابية تطالب الحكومة بعدم تأخير جداول موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الاربعاء، وزارة المالية الى الإسراع بإرسال جداول موازنة العام الحالي الى البرلمان لإقرارها. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن” إرسال وزارة المالية بيانات جداول موازنة 2025 الى مجلس الوزراء يعني ان مهمتها انتهت وننتظر تصويت مجلس الوزراء على هذه الجداول وإرسالها الى مجلس النواب “.وأضاف ان ” التأخير في إرسال الجداول يتحمل مسؤوليتها الحكومة ويؤثر سلبا على أداء الوزارات”، مشيرا إلى أن “جداول موازنة 2025 لا تستغرق وقتا طويلاً حيث تمتلك وزارة التخطيط جميع المؤشرات والأرقام المتعلقة بالجانب الاستثماري”.وشدد على ضرورة ” الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان لإقرارها بالسرعة الممكنة “. 

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