المالية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة المضاربين بسعر صرف الدولار

المالية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة المضاربين بسعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، بتشديد الرقابة على السوق ومعاقبة التجار المضاربين.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إنه “على الرغم من حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة، الا أن الجشعين منهم والمضاربين لا يزالون يعتاشون على الأزمات في تعظيم ارباحهم وتضخيم خزائنهم، على حساب قوت الفقراء”.وأوضح العطواني أن “هؤلاء المضاربين والنفعيين لم يقيموا اي اعتبار واحترام لالتزام الحكومة بتوفير العملة الصعبة لتعاملاتهم التجارية عبر منصة البنك المركزي الرسمية”، مضيفا “حيث انهم يواصلون تجارتهم المشبوهة عبر التلاعب في أسعار بيع البضائع والسلع الى حدٍ مبالغ فيه بذريعة ارتفاع سعر الدولار، برغم انهم يستوردونها بالسعر الرسمي”. وطالب رئيس اللجنة المالية النيابية “الحكومة واجهزتها الرقابية بتشديد الرقابة على السوق، لضمان استقرار الأسعار، وإنزال أشد العقوبات بحق ضعاف النفوس من التجار، ليكونوا عبرة لغيرهم”.

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