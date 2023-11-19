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المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
بالوثيقة..الحكومة تصرف (100) مليار دينار للحشد الشعبي فوق ما مخصص له في موازنة 2023
وزارة البيئة تعلن إنضمام العراق إلى منظمة المناخ العالمية
السوداني: الحكومة تعمل على خطة مشاريع الطاقة المتكاملة
القانونية النيابية: ترحيل قانوني العفو العام والنفط والغاز إلى 2024
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بالوثيقة..الحكومة تصرف (100) مليار دينار للحشد الشعبي فوق ما مخصص له في موازنة 2023
السوداني: الحكومة تعمل على خطة مشاريع الطاقة المتكاملة
المالية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة المضاربين بسعر صرف الدولار
انخفاض صادرات النفط لـ(5)دول عربية بضمنها العراق خلال تسعة اشهر الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
الإيراني العامري..المشاركين في الانتخابات سيدخلون الجنة مع خميني وسليماني والمهندس
مشعان:الحلبوسي قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية
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تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
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