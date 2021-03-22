المالية النيابية تنفي انهيار المباحثات بين بغداد وأربيل حول الموازنة

المالية النيابية تنفي انهيار المباحثات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الاثنين، انهيار الاتفاقات السياسية حول قانون الموازنة الاتحادي، فيما أكد أن  الأجواء إيجابية ومريحة بهذا الشأن وماضية نحو التصويت على تمرير الموازنة.وقال الصفار في حديث متلفز ، إن “الكتل الشيعية والوفد الكردي عقدوا اتفاقا بشأن حصة إقليم كردستان يوم 19 آذار الجاري، لكن بعد يوم من الاتفاق حصل اعتراض من بعض الكتل الأخرى  بخصوص عبارات بهذا الاتفاق والموضوع قابل للحل “.وآضاف أن “الاتفاق تم تضمينه في الموازنة من قبل اللجنة المالية والطرفان نيتهما سليمة وماضيان نحو التوصل إلى حل نهائي لتمرير القانون”.وتابع الصفار أن “ملف حصص المحافظات والدرجات الوظيفية وسعر الصرف تنتظر الحسم لغاية الآن أيضاً ونعتقد أن الأمور قابلة للحل قبل جلسة التصويت في 27 آذار الجاري”.وبين أن “المواطنين تضرروا كثيراً من تأخر إقرار الموازنة، وهناك فقراء ينتظرون صرف رواتبهم وعاطلون عن العمل ينتظرون فرصاً للعمل”.ولفت الصفار إلى أن “الأجواء إيجابية ومريحة ولا يوجد أي انهيار في المفاوضات كما يشاع”.وكان مجلس النواب، قرر السبت الماضي، تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، أسبوعاً كاملاً.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إنه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهراً”.

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